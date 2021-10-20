В Пскове объявили причину срыва рейсового автобуса №1

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Причиной срывов работы рейсового автобуса по маршруту № 1 в Пскове стала нехватка кондукторов и водителей, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

На вопрос псковички о проблемах в автобусном сообщении по маршруту автобуса №1, ответил Станислав Стармолотов. Как оказалось, проблемы связаны с недостаточным количеством водителей и кондукторов для обслуживания большей части маршрутов городского общественного транспорта.

По словам спикера, рейс был отменен только единожды. А расписание было скорректировано на сайте «Псковпассажиравтотранса».

«В настоящее время в связи с уменьшением количества рейсов на садоводческие товарищества маршрут № 1 «Снятная Гора – Вокзал» обслуживается полным составом автобусов. Рейсы на 07:47 от остановки «Мясокомбинат» выполняются в соответствии с установленным расписанием», – отметил Станислав Стармолотов.