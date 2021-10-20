Почему нельзя доверять интернет-отзывам, рассказали в Роскачестве

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Аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев в интервью радио Sputnik рассказал, каким отзывам в интернете не стоит верить и почему, пишет РИА Новости.

Эксперт выделил две причины, почему нельзя верить отзывам на интернет-площадках на товары и услуги.

Во-первых, в эпоху пандемии большинство комментариев быстро перестают быть актуальными.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в случае с отелями и ресторанами, мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев», - советует аналитик-исследователь.

Подробную информацию о графике работы заведений сегодня лучше проверять по телефону, так как из-за противоковидных ограничений режим работы многих организаций мог измениться, считает аналитик.

Вторая причина, по мнению эксперта, почему к отзывам из интернета стоит относиться с опаской, - большое количество «заказных» комментариев. Часто такие отзывы служат рекламой своей продукции или, напротив, антирекламой конкурентов.

«Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате. Также очень часто фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику», - предупреждает Георгий Тарачев.

Как говорит эксперт, настоящие отзывы будут различаться по написанию и содержанию. Кроме того, в них будут упоминаться конкретные детали. А вот заказные отзывы обычно строятся на таких фразах, как «попробуйте, и сами все поймете», «самая лучшая компания», «убедитесь сами».