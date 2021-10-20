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Здоровье20 октября 2021 14:11

Рост заболеваемости туберкулезом спрогнозировали россиянам

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Из-за отмены профилактических медосмотров в связи с распространением коронавируса в России может возрасти заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева, пишет РИА Новости.

«По нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены... Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причём увеличения заболеваемости запущенными формами, заразными формами», – заявила эксперт на конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты».

По словам специалиста, выявление туберкулёза на поздних стадиях в большинстве случаев говорит о том, что пациент мог заразить других людей.

Помимо этого, врач отметила, что рост заболеваемости туберкулезом влечёт и увеличение летальных исходов.