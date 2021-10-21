КВН хотят причислить к Всемирному наследию ЮНЕСКО

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Популярные выходцы из любимой многим российским телезрителям юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых» обратились в фонд ЮНЕСКО. Тридцать известных персон шоу-бизнеса выступили с просьбой включить Шоу и его традиции в реестр мирового аудиовизуального наследия, сообщает ТАСС.

Известные артисты российской эстрады, которые стали популярными, во многом благодаря КВН,среди которых Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Сангаджи Тарбаев, Валдис Пельш, Эндрю Нджогу, Вадим Галыгин и другие выходцы, а также нынешние участники Игры.

«Включить [в реестр аудиовизуального наследия "Память мира"] телевизионную программу КВН и традиции, связанные с правилами игры. К ним относятся традиционные конкурсы для команд-участников, которые отражают уникальность и самобытность КВН: приветствие, домашнее задание (в том числе музыкальное), разминка, капитанский конкурс (капитанский монолог)», – говорится в обращении в адрес генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Идею поддержали различные студенческие объединения, в том числе Всемирная ассоциация выпускников вузов. По словам участников обращения, их желание обусловлено социальными запросами общества.

«[Юмористическая телепередача КВН] несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку», – подчеркивают квнщики.