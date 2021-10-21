Врач рассказал, где дети чаще всего заражаются COVID-19

.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как чаще всего заболевают коронавирусом дети, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, дети, как правило, «цепляют» коронавирус от родителей. В связи с этим Александр Горелов подчеркнул важность вакцинации для людей, у которых есть дети. Так, прививка поможет обезопасить от ковида не только себя, но и ребёнка.

Александр Горелов добавил, что риски заразиться коронавирусом в образовательных учреждениях сегодня сведены к минимуму. Специально для этого были введены такие меры, как разведение потоков, организация перемен и приема пищи школьников в разное время, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, а также проведение термометрии у обучающихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Врач-педиатр опровергла слухи о детском "мозговом тумане" из-за ковида» (Подробнее)