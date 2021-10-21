Прогноз погоды на 21 октября в Пскове и Псковской области

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Сегодня, 21 октября, на территории региона ожидается облачная погода. Синоптики обещают небольшой дождь, днем местами умеренный. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Жителей региона предупреждают о сильном и порывистом ветре, который будет дуть с Запада.

Днём воздух на территории Псковской области прогреется до +11... +16 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +4...+9.

Псковичам метеорологи обещают +13...+15 днём и +5...+7 ночью.

В Великих Луках днем температура воздуха будет в таких же пределах, а в ночные часы немного выше, чем в Пскове: +7...+9.