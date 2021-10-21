Три вида предпенсионеров могут досрочно уйти на пенсию в 2021 году

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм», у каких граждан есть возможность выйти на пенсию досрочно, пишет РИА Новости.

Как заявила спикер, «привилегиями» обладают предпенсионеры с большим стажем работы, безработные предпенсионеры и многодетные женщины.

Под категорию предпенсионеиов с большим рабочим стажем подходят мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно и имеющие стаж 42 и 37 лет.

Для выхода на пенсию раньше нерабочие предпенсионеры должны также подходить под ряд критериев. Во-первых, это отсутствие возможности устроиться на работу. Во-вторых, до достижения пенсионного возраста этим гражданам должно оставаться не более двух лет. А в-третьих, им необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, этим предперсионерам необходимо иметь определённое количество пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2021 году – 21 балл; в 2022 году – 23,4 балла).

Эксперт также рассказала, что многодетные мамы трех или четырёх детей могут стать пенсионерами на три и четыре года раньше соответственно. Обязательное условие для досрочного выхода на пенсию в этом случае - наличие страхового стажа не менее 15 лет.