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Здоровье21 октября 2021 11:00

В Москве умерла женщина, решившая заразить всю семью COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Как рассказал директор одной из московских клиник, 42-летняя женщина из Москвы посчитала нужным намеренно заразиться коронавирусом в лёгкой форме, чтобы обезопасить себя от тяжёлой формы ковида в случае заражения, пишет Telegram-канал «НТВ».

Именно поэтому москвичка, взяв двух дочерей, пошла в гости к подруге, легко переносившей ковид. Так женщина принесла инфекцию и в свой дом. Вскоре вся семья, включая мужа и дочерей, оказалась ковид-положительна.

Мужчина и старшая дочь пересли заболевание в лёгкой форме, а младшая дочь успела побывать в реанимации. Сейчас девочка проходит лечение в обычной палате. Инициатор искусственного заражения, в свою очередь, заболела коронавирусом в тяжёлой форме. Более того, за помощью к врачам москвичка обращаться не стала. Спасти женщину не удалось.