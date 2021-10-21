Названы автомобили, которые ГИБДД останавливает чаще всего

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Автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм», у водителей каких автомобилей риск быть остановленными сотрудниками ДПС выше всего, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в первую очередь ДПСники обращают внимание на внешний вид машины. Так, грязный автомобиль и номера, которые сложно разглядеть, значительно увеличивают вероятность, что вас остановят.

Помимо этого, инспектор сразу увидит такие технические неисправности автомобиля, как, например, неработающий свет и тюнинг. Такие проблемы с авто с большой долей вероятности станут поводом остановить водителя, считает спикер.

Стиль вождения, отметил эксперт, также влияет на выбор «жертвы» автоинспектора.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», - заключил Егор Васильев.