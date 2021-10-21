Минпромторг опубликовал список работающих предприятий в нерабочие дни

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С 30 по 7 ноября включительно россияне отправятся на антиковидные выходные. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров перечислил предприятия, которые вынуждены будут продолжить свою деятельность.
Из-за того, что большая часть населения России будет находиться на самоизоляции, свою деятельность не смогут прервать системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и предприятия розничной торговли продуктовыми товарами.
«Важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», - отметил министр.
Для работников остальных сфер деятельности предусматривается сохранение заработной платы на время нерабочих дней.