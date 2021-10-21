На четыре километра растянулась очередь из грузовиков на границе в Печорах

Фото: газета «Печорская правда»

Очередь из автомобилей выстроилась на въезде в Печоры, у таможенного поста МАПП «Куничина Гора». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Пройти государственную границу беспрепятственно уже сутки не могут более сотни большегрузных автомобилей. Около четырёх километров составляет длина очереди. В данный момент сотрудники полиции организовывают машины так, чтобы через определённые интервалы были «карманы». Благодаря им у грузовиков есть минимальная возможность разъехаться.

Своей очереди для прохождения границы ждут автомобили из разных государств, среди которых - Белоруссия, Польша, Эстония, Словакия и Литва.

Местным жителям рекомендуют выбирать пути объезда, а водителям большегрузов - другой пункт для пересечения государственной границы.

Напомним, 14 октября один из дальнобойщиков позвонил в редакцию «Комсомольской правды» и рассказал, что стоял в ожидании прохождения таможенных процедур у пропускного пункта «Бурачки» двое суток.