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Общество21 октября 2021 16:16

Псковских водителей предупреждают о первой гололедице

Источник:kp.ru
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В Псковской области ожидается период резких перепадов погоды, а также выпадание осадков. Водителей может настигнуть первая гололедица, сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Из-за ухудшение погодных условий и их неустойчивости могут создастся аварийные ситуации на дорогах, предупреждают специалисты. Перепады температур могут стать причиной выпадения осадков, таяние и, наоборот, возникновения гололедицы.

Кроме того, МЧС России по Псковской области предупреждает об усилении ветра 21 и 22 октября. Порывы ветра достигнут от 15 до 20 метров в секунду.