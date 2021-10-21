Минпросвещения готовит документ о внеплановых школьных каникулах

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В Минпросвещения разрабатывается документ с рекомендацией школам России объявить внеплановые каникулы во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает Telegram-канал министерства.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, у большинства российских школьников учеба проходит по четвертной системе, а это значит, что осенние каникулы выпадают на нерабочие дни. В некоторых столичных школах учащиеся уходят на одну неделю каникул после пяти недель учебы.

«По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке. В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», – сообщается в документе.

Кроме того, школам запрещено вводить дистанционное обучение.