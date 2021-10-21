Школьники Псковской области уйдут на каникулы с 25 октября

Псковские школы уйдут на каникулы с 25 октября, сообщил и.о. председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«В целях обеспечения должного уровня профилактических мер против распространения COVID-19, во всех районах области каникулы начнутся с 25 октября. В случае утверждения Министерством просвещения дополнительных осенних каникул в общеобразовательных организациях страны на период до 7 ноября, мы обеспечим двухнедельный цикл с минимизацией социальных контактов педагогов и учащихся», — отметил Андрей Ермаков.

Губернатор Псковской области отметил, что с руководством школ и родителей школьников будет проведена беседа в целях сократить контакты между школьниками в период каникул.

«Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации каникулы — это не только возможность отдохнуть, но и способ защитить себя и своих близких от заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ», – отметили в администрации региона.