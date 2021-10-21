Страшной историей о спортивном прошлом поделился и.о. главы администрации Пскова

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Страшной историей поделился с псковичами исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. Как оказалось, с самого раннего детства Елкин развивал свое тело и дух, посещая тренировки по каратэ. Но история, произошедшая с ним в подростковом возрасте напрочь отбила желание продолжать спортивный путь. Слабонервным советуем перейти к последнему абзацу.

«Я с раннего детства занимался спортом. Ещё до школы ходил на каратэ. Потом профессионально занимался большим теннисом, лет до 13, затем до 16 лет занимался дзюдо. Но однажды на соревнованиях получил травму – мне оторвало палец на ноге, на этом моя спортивная карьера прервалась», – поделился Борис Елкин.

По его словам с пальцем сейчас уже все в порядке. Благодаря экстренным и верным действиям врачам, палец вернули на место и он даже двигается. Но, как делится Елкин, больше его прооперированной ноги на татами не было с того времени.

Несмотря на давно потерянные формы и навыки, Борис Елкин не перестал любить активный досуг. Но совсем недавно ему вновь пришлось обратиться к специалистам.

«Неделю назад вспомнил былое, сыграл в футбол, повредил колено, теперь хожу на физиотерапию. Похоже, надо переключаться на бассейн», – смеется Елкин.