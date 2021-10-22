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Здоровье22 октября 2021 8:32

Стало известно о рекордном количестве новых случаев заражения COVID-19 в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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274 новых случая заражения СOVID-19 выявлено в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, таких высоких показателей в регионе не фиксировалось почти 10 месяцев.

По последним данным, с начала пандемии ковидом в регионе были заражены 55 476 человек.

46 907 человек выписались из псковских медучреждений, выздоровев от коронавируса, только 284 из них - за последние сутки.

Глава региона также напомнил, что система QR-кодов начнёт действовать на территории Псковской области с 30 октября.