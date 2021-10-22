Назван осенний продукт для снижения веса

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В интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина рассказала, какой сезонный продукт стоит добавить в рацион худеющим, пишет РИА Новости.

По словам спикера, тем, кто хочет похудеть, в этом поможет тыква, появляющаяся осенью на прилавках магазинов в большом количестве.

«Если мы говорим о тех, кто контролирует массу тела, этот продукт должен быть в их рационе обязательно, потому что он низкокалорийный», – заявила эксперт.

По мнению врача-диетолога, тыкву можно сочетать с мясными блюдами, кашами и выпечкой.

О том, какой вред может нанести употребление тыквы, читайте здесь.