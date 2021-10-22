О последствиях употребления чеснока рассказал нутрициолог

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Кандидат биологических наук и нутрициолог Александр Мирошников в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал о пользе и вреде чеснока для организма человека, пишет РИА Новости.

В первую очередь, отметил эксперт, чеснок снижает риск развития раковых заболеваний и накопления «плохого» холестерина. За это, по словам нутрициолога, отвечают аллицин и сульфоновые кислоты, содержащиеся в растении. Примечательно, что половину суточный нормы аллицина можно получать из 100 граммов чеснока. Александр Мирошников также отметил, что чеснок необходимо включить в рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, у кого проблемы с потенцией.

Однако чеснок может нанести и вред организму человека, предостерёг эксперт. Так, содержащиеся в чесноке эфирные масла опасны при панкреатите: они вызывают аппетит и активную работу поджелудочной железы. Кроме того, чеснок может стать причиной аритмии или тахикардии за счет нарушения кровообращения, а также развития желчнокаменной болезни.

При этом Александр Мирошников заявил, что в сезон болезней чеснок отлично подойдёт для профилактики простуды.