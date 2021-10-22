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Здоровье22 октября 2021 10:57

Как распознать подделку при выборе духов, рассказала эксперт

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина рассказала агентству «Прайм», на что стоит обратить внимание в первую очередь при выборе духов, чтобы не купить подделку.

Во-первых, необходимо проверить сертификат соответствия, который подтверждает оригинальность. По словам эксперта, такими правилами не должными пренебрегать прежде всего крупные магазины.

Во-вторых, отмечает Елена Спиркина, слишком низкая цена духов может говорить о подделке товара.

Помимо этого, особое внимание стоит обратить на упаковку духов. Оригинальный парфюм всегда будет упакован в плёнку. Вместе с этим в самой коробке флакон духов должен быть зафиксирован и не болтаться по ней.

Кроме того, эксперт посоветовала внимательно читать название бренда и марки, а также проверять наличие штрих-кода и батч-кода (номер партии на флаконе и упаковке).