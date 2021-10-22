Стать археологами на день предлагают псковичам 23 октября

Фото из группы археологического сообщества

Работники Археологического центра Псковской области ищут псковичей, которым интересно исследовании культурного слоя города. Об этом археологи сообщили в своём Instagram-аккаунте.

Всех желающих будут ждать 23 октября в 9:00 на пересечении улиц Леона Поземского и Набат. Единственное условие - возраст старше 18 лет.

Организаторы советуют псковичам, готовым окунуться в мир археологии, одеться по погоде, в рабочую экипировку. Перчатки также пригодятся во время изучения города, отмечают опытные археологи.

«О своем желании интересно провести выходной день отписывайтесь в комментариях к новости в Instagram или в нашей группе «ВКонтакте», - написали организаторы.