Псковичи скорбят об ушедшем из жизни директоре рынка «Нива» Леониде Тевосяне

В Псковской области 21 октября не стало псковского предпринимателя, директора рынка «Нива» Леонида Тевосяна. Сперва ушла жена Ольга, потом и сам Тевосян скончался из-за осложнений коронавируса. Это событие тронуло многих псковичей.

К скорби присоединились сотрудники регионального УМВД, городская полиция и представители общественности.

«Леонид Борисович всегда был человеком очень отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, умел заряжать окружающих своей энергией и жизнелюбием. Его уход стал для всех, кто его знал, невосполнимой утратой. Светлая память о Леониде Борисовиче Тевосяне навсегда останется в наших сердцах», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области на своем официальном сайте.

Многие Леонида Тевосяна знали не только как директора рынка «Нива», но и лично. Псковичи присоединяются к скорби в социальных сетях.

«Соболезную, ушёл человек с большим добрым сердцем!», – отметила Елена Васильчикова.

«Утешает одно, что вместе ушли. Вечный покой обоим. Глубокое соболезнование родным», – написала Надежда Тимашова.

Многие горожане рассказывают о том, каким справедливым и внимательным предпринимателем был Тевосян и переживают, «пропала "Нива"...», ожидая, что в свои руки рынок возьмет его сын.

«Господи, как жаль! Бабушка много лет была ИП на Ниве, до сих пор вспоминает о вас, как о директоре и человеке, очень тепло. Царствие небесное Вам, Леонид Борисович!», – Екатерина Евдокимова.