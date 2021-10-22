С совой из Красной книги жестоко расправились в Красноярске

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Краснокнижная сова была жестоко убита в Красноярске. Об этом сообщили в группе «Наш мир. Солнечный. Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Ручная птица погибла от рук неизвестных. До этого сова радовала горожан, позируя на камеру, на улице Солнечный бульвар.

Сообщается, что сова была найдена мертвой с многочисленными переломами, окурком в клюве и степлером на шее.

«Тяжело выжить диким животным среди зверей! Особенно если звери есть среди людей, которым животные стали доверять», - отмечается в публикации.

На данный момент полицейские проводят проверку, устанавливают детали случившегося. Степлер проверят на наличие отпечатков живодеров.

Отметим, за жестокое обращение виноватых будет ждать наказание от штрафа до реального лишения свободы на срок до пяти лет.