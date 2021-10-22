Строительство аллеи и скейт-парка начнут на берегу реки Великой в Пскове

С ноября на берегу реки Великой в районе «Акваполиса» начнется строительство аллеи в честь 300-летия прокуратуры. Там же появится и скейт-парк, в своем Instagram-аккаунте сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Во время прямого эфира в Instagram, Борис Елкин объявил о начале развития территории аллеи, образовавшейся на улице Никольской в районе Завеличья. Средства уже поступили на реализацию проекта.

«Там планируется сделать и скейт-парк. В принципе, уже заканчиваются подготовительные проектные работы, техзадание формируется, в этом году будет проторговано», – сообщил Елкин.

Скейт-парк будут строить не сразу, к нему приступят только к 2022 году.