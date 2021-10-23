Районы-лидеры антирейтинга по коронавирусу названы в Псковской области

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В Псковской области названы регионы, лидирующие в статистике заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На первые строчки антирейтинга вышли Псковский, Островский и Невельский районы. В последнем муниципалитете за последние сутки статистика увеличилась на рекордные 19 заболевших.

Меньше всего зараженных в Усвятском, Локнянском и Дновском районах, где количество заболевших за все время пандемии менее 400 человек.

Всего 55 757 человек с начала пандеми в регионе заражались COVID-19. За последние сутки это число увеличилось сразу на 20 случаев. Среди пациентов за два года пандемии погибло 880 человек.