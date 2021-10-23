Трогательной семейной историей про собаку поделилась первый заместитель губернатора Псковской области

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В любой семье однажды возникает разговор о собаке. Нельзя представить преданнее и дружелюбнее существа, говорят счастливые обладатели собак. В семье первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой считают точно также, ведь в их жизни уже два примера стали тому доказательством.

Первым мохнатым другом Веры Емельяновой был пёс по кличке Тима, до сих пор он оставил несгладимый след в сердцах домочадцев.

«После того как умер наш с мужем пёс, нам трудно снова решиться и завести нового. Пока мы не готовы. Наш курцхаар Тима прожил 13 лет. Мы его, конечно, баловали. Муж – охотник, но брал его с собой нечасто. Тима, скорее, был нашим общим домашним любимцем, хотя дети толком не успели насладиться общением с ним: учились, потом женились», – вспоминает Емельянова.

Возможно, в семье первого заместителя губернатора так бы и пустовало место Тимы, если бы не пандемия.

«И вот не так давно дочка купила себе собаку, назвали Полли. Ей год и два месяца. Идея завести своего питомца пришла к ней во время пандемии: все сидели дома, внуки не учились, а тут появилась отдушина, настоящий друг, подруга точнее. Такая вот своего рода терапия», – улыбается Вера Емельянова.