Мокрый снег прогнозируют в отдельных районах Псковской области 24 октября

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Сегодня, 24 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В первой половине дня в некоторых районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью жителям Псковской области осадков не обещают, а вот утром по северу области пройдёт небольшой дождь.

Западный ветер будет умеренным.

Температура днем на территории региона будет держаться в пределах +1...+6, а ночью опустится до -5..

Жителям Пскова метеорологи прогнозируют небольшой дождь лишь утром. Столбики термометров псковичей покажут +2...+4 днём, 0...-2 ночью.

В Великих Луках в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в южной столице Псковской области составит +4...+6, ночью -3...-5.