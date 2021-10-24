Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2021 10:17

Мокрый снег прогнозируют в отдельных районах Псковской области 24 октября

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Сегодня, 24 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В первой половине дня в некоторых районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью жителям Псковской области осадков не обещают, а вот утром по северу области пройдёт небольшой дождь.

Западный ветер будет умеренным.

Температура днем на территории региона будет держаться в пределах +1...+6, а ночью опустится до -5..

Жителям Пскова метеорологи прогнозируют небольшой дождь лишь утром. Столбики термометров псковичей покажут +2...+4 днём, 0...-2 ночью.

В Великих Луках в первой половине дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в южной столице Псковской области составит +4...+6, ночью -3...-5.