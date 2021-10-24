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Здоровье24 октября 2021 11:52

Жизни 884 жителей Псковской области унёс коронавирус

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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884 человека скончались от осложнений COVID-19 в регионе, только 4 из них - за минувшие сутки. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Псковской области.

Выявили ковид за последние сутки ещё у 282 жителей региона. Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 56 093.

За всё время пандемии справиться с заболеванием смогли 47 482 жителя Псковской области, только 283 из них - за минувшие сутки.

1 875 тестов на выявление ковида провели псковские медики за последние 24 часа.