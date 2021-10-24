На 3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов приглашают желающих

Фото с сайта ПАИ

В Псковской области специалисты региональной общественной организации «Чудской проект» разработали 3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов. Об этом организаторы сообщили в своём Instagram-аккаунте.

«Сделали фотопанорамный 3D-тур по музеям Причудья: три гдовских и три печорских локации; музей ледового побоища, «Самолвовский амбар», Гдовский музей истории края, Изборск, «Льняная губерния», Музей-усадьба народа Сето», - информируют участники проекта.

Ближе познакомиться с Причудьем можно здесь.