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Звезды24 октября 2021 13:28

На 3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов приглашают желающих

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото с сайта ПАИ

Фото с сайта ПАИ

В Псковской области специалисты региональной общественной организации «Чудской проект» разработали 3D-туры по музеям Гдовского и Печорского районов. Об этом организаторы сообщили в своём Instagram-аккаунте.

«Сделали фотопанорамный 3D-тур по музеям Причудья: три гдовских и три печорских локации; музей ледового побоища, «Самолвовский амбар», Гдовский музей истории края, Изборск, «Льняная губерния», Музей-усадьба народа Сето», - информируют участники проекта.

Ближе познакомиться с Причудьем можно здесь.