Стало известно, возможна ли одновременная вакцинация от гриппа и COVID-19

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте, можно ли прививаться сразу и от гриппа, и от коронавируса.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа. Эффективность прививок в таком случае не снижается», - написал глава региона.

На сегодняшний день в Псковской области первый компонент вакцины получили 198 тысяч 870 человек, в то время как полный курс вакцинации прошли 166 тысяч 196 человек. Ревакцинировались при этом 9 360 жителей региона, добавил Ведерников.

Губернатор также отметил, что на данный момент использовано 79% от имеющейся вакцины.