Митрополит Тихон признался, почему его семья тесно связана с разработками Института Гамалеи

Фото: официальный сайт Свято-Троицкого собора

Митрополит Тихон признался, что его мать была микробиологом и доктором наук, когда судьба связала ее с Институтом Гамалеи. Об этом самый известный православный священник России поделился во время интервью изданию Daily Storm.

По словам Митрополита Тихона, время работы его матери в Институте отложилось в его памяти навсегда нечеловеческими усилиями медиков и тем, какой ценой стоит реанимировать одного человека.

«И она (мама владыки Тихона. — Примеч. Daily Storm) как раз работала в Институте Гамалеи. Я видел, какие самоотверженные люди там работают, и я знаю их — ученики мамы. Я вижу врачей, которые просто ночами не спят, ведь перегрузка дикая совершенно, и огромные ресурсы человеческие, я уж не говорю о финансовых ресурсах, что каждый больной для государства стоит ну там вплоть до миллионов, если это реанимация», – сообщил владыка.