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Дом. Семья25 октября 2021 9:35

Из-за астмы семья из Пскова вынуждена отдать крольчат в добрые руки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото хозяев кроликов

Фото хозяев кроликов

У переболевшей ковидом Псковской семьи появилась астма. Теперь псковичи вынуждены отдать любимых крольчат в добрые руки, потому что пушистые питомцы при астме не рекомендованы. Об этом семья из Пскова сообщила в одном из интернет-магазинов.

Фото хозяев кроликов

Фото хозяев кроликов

Пушистым животным ещё нет и года, родились 6 июня. Породы родителей кроликов - виcлоухий и cиaмcкaя.

Фото хозяев кроликов

Фото хозяев кроликов

«Дeти любимыe и жeлaнныe, взрoслыe oтдаются кaждый со cвоей клeткой», - написали хозяева кроликов.

Телефон для связи: 89118821092.