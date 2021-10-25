Сухой день и до +9 прогнозируют псковичам 25 октября

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 25 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Южный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем по области прогреется до +5...+10 градусов тепла, ночью составит -1...+4.

В Пскове осадков не ожидается. Столбики термометров днём покажут +7...+9, ночью 0...+2.

В Великих Луках, по прогнозам метеорологов, также ожидается сухой день. Температура днем составит +6...+8, -1+1 в ночные часы.