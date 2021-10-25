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Общество25 октября 2021 11:40

Сухой день и до +9 прогнозируют псковичам 25 октября

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Александр Пискарев

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 25 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Южный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем по области прогреется до +5...+10 градусов тепла, ночью составит -1...+4.

В Пскове осадков не ожидается. Столбики термометров днём покажут +7...+9, ночью 0...+2.

В Великих Луках, по прогнозам метеорологов, также ожидается сухой день. Температура днем составит +6...+8, -1+1 в ночные часы.