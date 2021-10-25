Митрополит Тихон рассказал, как часто происходят кражи в храмах

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Во время интервью с журналисткой издания Daily Storm, Митрополит Псковский и Порховский Тихон признался, что в регионе часто воруют в храмах, поэтому их круглосуточная работа невозможна.

Журналистка Анастасия Кашеварова спросила владыку, почему православные храмы закрываются на ночь, а в католические вход свободный.

«Я не представляю какие-то порывы сходить ночью в храм, но может быть, потому что я могу, я в монастыре живу. Храмы у нас открыты целый день, но если хочется помолиться, можно и дома помолиться», – ответил Митрополит Тихон.

«Или есть опасность воровства?», – уточнила в догонку Кашеварова.

«Воровство жуткое,– согласился Тихон, в Псковской области нет ни одного храма, который дважды или трижды не был обворован. Дважды или трижды».