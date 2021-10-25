Митрополит Тихон рассказал о дальнейшей судьбе дома причта в Пскове

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Проект приходского дома с клубом и социальной столовой на улице Воеводы Шуйского в центре Пскова активно разрабатывается. Об этом сообщил в интервью с Daily Storm духовный наставник Владимира Путина, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Владыка добавил, что дом не будет закрывать вид на Великую.

«Там красивый вид, на реку Великую, на Псков, мы решили не на самих фундаментах строить, чтобы не закрыть этот красивый вид, потому что там туристы, а рядом, — захватывая только часть фундамента», - пояснил Тихон Шевкунов.

Помимо этого, священнослужитель рассказал, что охрана памятников и все городские организации уже согласовали проект.