14-летнюю девочку затянуло ветром под «Сапсан» в Новгородской области

Фото: Северо-Западная транспортной прокуратура

Вечером, 23 октября, на железнодорожной платформе станции Угловка - Алешинка в Новгородской области под скоростной поезд попал несовершеннолетний ребенок, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

14-летняя девочка находилась на краю перрона, когда мимо стал проезжать скоростной поезд. Ребенка захлестнул воздушный поток и скинул с платформы. В результате произошедшего у пострадавшей выявлено большое количество переломов конечностей. Сейчас она находится в Боровичской ЦРБ, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Псковские следователи осмотрели поезд и то место, где упал ребенок. Также были опрошены свидетели произошедшего, члены локомотивной бригады и родители пострадавшей. Назначены необходимые экспертизы. Специалистам предстоит разобраться в причине случившегося.

По данному случаю заведено уголовное дело по факту нарушения требований в области транспортной безопасности.