Марина Гаращенко рассказала о ситуации с кислородом в больницах Пскова

.

В псковских больницах кислород для пациентов имеется в необходимом количестве. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

Как поделилась спикер, многие жители Псковской области обеспокоены вопросом наличия кислорода для ковид-больных.

«Сегодня мы ежедневно проводим мониторинг всех наших коек и обеспечением их кислородом. На сегодня с полной уверенностью можно сказать, что кислорода достаточно, дефицита нет. Все койки обеспечены кислородом», - заверила Гаращенко.