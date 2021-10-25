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Здоровье25 октября 2021 12:51

Марина Гаращенко рассказала о ситуации с кислородом в больницах Пскова

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В псковских больницах кислород для пациентов имеется в необходимом количестве. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

Как поделилась спикер, многие жители Псковской области обеспокоены вопросом наличия кислорода для ковид-больных.

«Сегодня мы ежедневно проводим мониторинг всех наших коек и обеспечением их кислородом. На сегодня с полной уверенностью можно сказать, что кислорода достаточно, дефицита нет. Все койки обеспечены кислородом», - заверила Гаращенко.