Студент-биолог из Пскова занял 3 место в «Mortal Kombat» на Всероссийском фестивале студенческого спорта

.

Третье место в компьютерном спорте в дисциплине «Mortal Kombat» занял студент ПсковГУ Никита Белокопытов на Всероссийском фестивале студенческого спорта, kp.ru сообщили в в пресс-службе университета.

С 18 по 24 октября в Ижевске среди 600 студентов из 20 регионов России приняли участие псковские студенты.

«Мы участвовали в соревнованиях по настольному теннису, плаванию, шахматам, компьютерному спорту, а также каждый из нас сдал нормы ГТО. Показали неплохие результаты, все дисциплины спортивного мероприятия проходили в активной борьбе. Мы, как могли, поддерживали друг друга. Это придавало сил и уверенности в себе. Ижевск подарил нам много положительных эмоций», – поделились студенты.

Студенты остались под впечатлением от пяти дней фестиваля и поблагодарили университет за возможность поучаствовать в мероприятии.