Рисунок из 1836 года помог археологам отыскать старинную постройку в Пскове

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Продолжаются работы на территории Снятогорского монастыря, в этот раз археологи смогли отыскать хозяйственную постройку, обозначенную на рисунке 1836 года. Она оказалась у Южной башни монастыря в Пскове. Об этом археологи сообщили в своём Instagram-аккаунте.

«Мы продолжаем работы на территории Снетогорского монастыря. Археологические шурфы предваряют проектные работы по реставрации монастырской ограды, южной и восточной башен. В ходе работ у южной башни удалось раскрыть прямоугольную хозяйственную постройку, находившуюся здесь до строительства башни. Выявленное здание отражено на рисунке 1836 г., сделанном И. С. Ивановым.

Научные изыскания доказали, что башня была построена в 40-60 гг. XIX века», - уточнили археологи.