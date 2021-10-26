До +8 прогреется воздух в Пскове 26 октября

Фото: Александр Пискарев

Сегодня, 26 октября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, а ночью пройдёт небольшой дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, южный ветер будет умеренным.

Температура днем по области будет держаться в пределах +4...+9 градусов, ночью — +1...+6.

В Пскове день 26 октября будет сухим, а ночью пройдёт дождь. Столбики термометров псковичей днём покажут +6...+8, ночью — +3...+5.

В Великих Луках в ночные часы также возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха днем составит +7...+9, ночью — +2...+4.