Псковичам предлагают вернуться в детство на выставке плюшевых мишек Тедди 28 октября

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Художники и мастера-кукольников из объединения «Псковский кукольный дом» подготовили для псковичей необычную выставку к Дню рождения Мишки Тэдди, которое празднуется 27 октября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в галерее Avec plaisir («С удовольствием»).

«Мы хотим поделиться с горожанами не только своей любовью к мишкам, но показать самые новые работы, которых до этого никто не видел. Хотим, чтобы наша выставка осенью принесла в город тепло, яркие эмоции, доброту и искорки счастья. Мишки - особенные существа, они важны взрослым ничуть не меньше, чем детям, а порой даже больше...», – рассказывают кукольники.

У выставки 13 авторов, двое из них – из Пскова. Николай Захаров и Наталья Яблочкина принимают участие в выставке авторами живописных и графических работ. Гости мероприятия будут погружены в праздник с особым декором.

Посетить выставку «Мишки, в дом!» можно будет 28 октября в псковской галерее на Пушкина 4/11.