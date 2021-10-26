Взрыв газового баллона успели предотвратить в псковском доме

Фото: сайт ПАИ

25 октября в 23:45 в микрорайоне Паневник загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Предположительно, газовый баллон мог взорваться из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации котельной. Предотвратить аварию удалось благодаря оперативной работе пожарной охраны, которая эвакуировала баллон.

В тот же день взрыв бытового газа произошёл в Набережных Челнах. В результате взрыва в жилой панельной пятиэтажке обрушилась крыша, разрушены оказались квартиры на четвёртом и пятом этажах, а также были повреждены перекрытия между этими этажами.

Фото: Telegram

32 человека были эвакуированы с места аварии, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, после того как был вызволен из-под обломков. Одну девушку спасти не удалось.

Причиной также названо нарушение правил эксплуатации газового оборудования.