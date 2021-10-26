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Здоровье26 октября 2021 11:51

7 смертей от коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

Источник:kp.ru
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За последние сутки в Псковской области зафиксировали еще 7 погибших от COVID-19. Об этом сообщается на официальном канале региона в Telegram.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 893 погибших из-за осложнений коронавируса пациентов. Еще вчера от коронавируса погибло два человека.

По мнению специалистов, остановить распространения коронавируса поможет вакцинация, а также введение нерабочих дней, продленных каникул у школьников, отправление на дистанционку 30% сотрудников и самоизоляция пенсионеров.

В связи с введением требований по QR-кодам, в регионе возник большой ажиотаж на пунктах вакцинации. За последние сутки в регион привезли большую партию вакцины «СпутникV».