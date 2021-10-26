Вернуться домой мальчику семи лет помог неравнодушный пскович

Фото: сайт ПАИ

Благодарность жителю Пскова, который не проехал мимо потерявшегося второклассника, выразило руководство Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина увидел плачущего ребёнка у трассы Санкт-Петербург - Киев, после чего остановился и спросил, что мальчик делает один на окраине Пскова. Второклассник рассказал, что вышел из школы и по ошибке сел не в тот автобус. Проехав несколько остановок, ребёнок вышел из транспорта и пошёл по обочине трассы в сторону дома. Спустя время мальчик понял, что потерялся.

Остановившийся водитель забрал второклассника и отвёз в Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. А уже полицейские передали ребенка родителям. Мама и папа потеряшки поблагодарили полицейских и неравнодушного водителя.