Фотографировать процесс замены лифтов просят жителей Коммунальной в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

Жильцов дома №45 по улице Коммунальной в Пскове просят контролировать процесс замены лифтов и снимать на камеру оборудование, которое подверглось демонтажу, а также сам процесс работы подрядов. Об этом сообщают в сообществе жильцов многоэтажки «Вконтакте».

Причиной такого предложения стал инцидент, произошедший накануне в одном из подъездов дома. По данным старшей по дому, в одном из подъездов украли небольшую деталь лифта.

Внимательные жители подъезда успели поднять панику. Причина понятна – все демонтированные железные части по праву принадлежат собственникам квартир девятиэтажки. После их демонтажа Совет дома распределит вырученные от металлолома средства на нужды живущих.

«Уважаемые жильцы, сегодня был зафиксирован факт кражи мотора из 6 подъезда, который демонтировали по замене лифтов. Просим откликнуться свидетелей и пристально всех следить за тем оборудованием, которое демонтируют в наших подъездах, так как это наши с вами деньги, которые могут быть потрачены на благоустройство нашего дома. Фиксируйте вместе с нами пожалуйста оборудование, которое у вас демонтируют на фото и не стесняйтесь задавать вопросы рабочим. Давайте вместе сохраним этот металл, чтобы потом на вырученные деньги благоустроить наш дом», – обратилась к жильцам старшая по дому №45 Ольга Федорова.

В регионе началась масштабная установка нового лифтового оборудования и демонтаж старого, вышедшего из сроков годности. Псковичи сообщали нашей редакции о двухнедельной задержке работ, но они благополучно были доставлены к подъездам и началась активная работа мастеров. Порядка 100 лифтов планируется заменить к середине декабря, успокоил псковичей руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.