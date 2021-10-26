Спортсмен из Пскова станет участником экстремального шоу с участием Моргенштерна

Александр Кузьмин

В эту среду, 27 октября, в эфире телеканала СТС покажут одно из самых популярных экстремальных шоу в мире — «Русский ниндзя». Ведущими были выбраны Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев. В состязании примут участие более двухсот участников со всех уголков России. В их числе - два представителя Пскова: спортивный комментатор и ведущий Александр Кузьмин и директор детского научно-технического центра Алексей Гиацинтов. Об этом сообщили организаторы шоу.

Съемки экстремального шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт». Там, несмотря на ливень, техническая группа смогла собрать сложнейшую трассу, доставленную из Бельгии.

Смельчакам было необходимо пройти четыре сложных этапа. Примечательно, что самой высокой точкой полосы препятствий и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее удалось покорить всего шести людям во всём мире.

СПРАВКА

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного экстремального шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.