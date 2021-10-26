Александр Лукашенко подписал указ о награждении директора Пушкинского заповедника

Медаль Франциска Скорины. Фото из открытых источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственной наградой — медалью Франциска Скорины директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В пресс-службе заповедника сообщили, что текст документа размещён на официальном сайте руководителя Белоруссии.

Согласно документу, директор заповедника Георгий Васильевич награждён «…за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей».

Отметим, Пушкинский заповедник, возглавляемый Георгием Васильевичем с марта 1994 года, уже долгие годы сотрудничает со многими учреждениями культуры и образования Белоруссии, а именно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Национальным Полоцким историко-культурным музеем-заповедником, Витебским центром современного искусства и многими другими.