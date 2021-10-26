Псковским пенсионерам на самоизоляции назвали номера для вызова помощи

Фото: ОНФ Псковская область

Для незащищенных категорий граждан, маломобильных и одиноко проживающих пожилых пенсионеров во время самоизоляции будет доступна помощь добровольцев. Об этом заявила председатель комитета социальной защите Ольга Евстигнеева во время брифинга по вопросам антиковидных ограничений в Медиацентре ПАИ 26 октября.

«Доставкой продуктов, предметов первой необходимости и лекарств во время самоизоляции будут заниматься сотрудники Центра социального обслуживания», – сообщила спикер.

Вызвать волонтера к пенсионеру можно по номерам телефонов Центра социального обслуживания в одном из пяти отделов социальной защиты населения соответственно месту проживания человека.

г. Псков (Школьная улица, 26)

+7 (8112) 72-07-55

+7 (8112) 72-07-60

+7 (8112) 72-06-85

г. Псков (Советская улица, 23)

+7 (8112) 66-96-73

+7 (8112) 66-42-67

+7 (8112) 62-19-06

Бежаницы

(81141) 2-19-82

г. Гдов

(81141) 2-19-82

г. Великие Луки

(81153) 5-07-42

р.п. Дедовичи

(81136) 9-39-16

г. Дно

(81135) 2-53-07, 2-87-82

р.п. Красногородск

(81137) 2-18-68

р.п. Кунья

(81149) 2-13-25

р.п. Локня

(81139) 2-19-77

г. Невель

(81151) 2-15-96

г. Новоржев

(81143) 2-12-52

г. Новосокольники

(81144) 2-21-31

г. Опочка

(81138) 2-15-44

г. Остров

(81152) 3-24-02

р.п. Палкино

(81145) 2-18-17

г. Печоры

(81148) 2-46-12

р.п. Плюсса

(81133) 2-17-59

г. Порхов

(81134) 2-18-51

г. Пустошка

(81142) 2-14-01

р.п. Пушкинские Горы

(81146) 2-24-46

г. Пыталово

(81147) 2-11-29

г. Себеж

(81140) 2-29-48

р.п. Струги Красные

(81132) 5-25-30

р.п. Усвяты

(81150)5-25-30

г. Великие Луки

(81153) 3-96-97

В регионе есть еще две организации, которые готовые помочь одиноким гражданам во время самоизоляции. В них волонтеры смогут помочь не только по доставке продуктов, но и по хозяйству, доставке в медучреждение и обратно совершенно бесплатно благодаря услуге «Социальное такси», а также просто оказать внимание и поддержку.

Обратиться за помощью в центр добровольчества можно по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.

Общероссийский народный фронт поможет по номеру телефона: 8-800-200-34-11.