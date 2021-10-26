Псковским пенсионерам на самоизоляции назвали номера для вызова помощи

Фото: ОНФ Псковская область
Для незащищенных категорий граждан, маломобильных и одиноко проживающих пожилых пенсионеров во время самоизоляции будет доступна помощь добровольцев. Об этом заявила председатель комитета социальной защите Ольга Евстигнеева во время брифинга по вопросам антиковидных ограничений в Медиацентре ПАИ 26 октября.
«Доставкой продуктов, предметов первой необходимости и лекарств во время самоизоляции будут заниматься сотрудники Центра социального обслуживания», – сообщила спикер.
Вызвать волонтера к пенсионеру можно по номерам телефонов Центра социального обслуживания в одном из пяти отделов социальной защиты населения соответственно месту проживания человека.
г. Псков (Школьная улица, 26)
+7 (8112) 72-07-55
+7 (8112) 72-07-60
+7 (8112) 72-06-85
г. Псков (Советская улица, 23)
+7 (8112) 66-96-73
+7 (8112) 66-42-67
+7 (8112) 62-19-06
Бежаницы
(81141) 2-19-82
г. Гдов
(81141) 2-19-82
г. Великие Луки
(81153) 5-07-42
р.п. Дедовичи
(81136) 9-39-16
г. Дно
(81135) 2-53-07, 2-87-82
р.п. Красногородск
(81137) 2-18-68
р.п. Кунья
(81149) 2-13-25
р.п. Локня
(81139) 2-19-77
г. Невель
(81151) 2-15-96
г. Новоржев
(81143) 2-12-52
г. Новосокольники
(81144) 2-21-31
г. Опочка
(81138) 2-15-44
г. Остров
(81152) 3-24-02
р.п. Палкино
(81145) 2-18-17
г. Печоры
(81148) 2-46-12
р.п. Плюсса
(81133) 2-17-59
г. Порхов
(81134) 2-18-51
г. Пустошка
(81142) 2-14-01
р.п. Пушкинские Горы
(81146) 2-24-46
г. Пыталово
(81147) 2-11-29
г. Себеж
(81140) 2-29-48
р.п. Струги Красные
(81132) 5-25-30
р.п. Усвяты
(81150)5-25-30
г. Великие Луки
(81153) 3-96-97
В регионе есть еще две организации, которые готовые помочь одиноким гражданам во время самоизоляции. В них волонтеры смогут помочь не только по доставке продуктов, но и по хозяйству, доставке в медучреждение и обратно совершенно бесплатно благодаря услуге «Социальное такси», а также просто оказать внимание и поддержку.
Обратиться за помощью в центр добровольчества можно по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.
Общероссийский народный фронт поможет по номеру телефона: 8-800-200-34-11.