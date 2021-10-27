Более 280 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

.

281 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, с начала пандемии в регионе зафиксировано 56 881 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ещё 301 житель региона выписался из медучреждений Псковской области в связи с выздоровлением.

Михаил Ведерников также добавил, что в регионе остаются активными два очага коронавируса: на предприятии «Евро Керамика» и в Пушкиногорском доме ветеранов.