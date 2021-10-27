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Происшествия27 октября 2021 10:16

В Астрахани нападавший на псковских десантников террорист сбежал из психбольницы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Осуждённый за бандитизм Магомед Алханов 1982 года рождения сбежал из астраханской психиатрической больницы. Об этом сообщает управление МВД по Астраханской области.

Имя боевика такое же, как у чеченца, которого задержали в июне 2021 года. Следственный комитет признал его участником банды террористов под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. После расследования мужчина был обвинён в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году и взят под стражу.

В конце августа Магомеда Алханова из тюрьмы перевели в астраханскую психиатрическую больницу для проведения экспертизы, пишет «Медуза».

По данным Следственного комитета, на сегодняшний день причастность 29 человек к нападению на псковских десантников в 2000 году удалось установить.