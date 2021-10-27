Владелицу активити-парка в псковском ТЦ наказали за массовые мероприятия с детьми

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Псковский суд оштрафовал владелицу детского активити-парка Kids Moll из Белгорода, которая устраивала массовые мероприятия в торговом центре Fjord Plaza на улице Завеличенской вопреки коронавирусным ограничениям.

Несмотря на запрет проведения развлекательных массовых мероприятий в детской комнате, через соцсети женщина приглашала участвовать в них. Так, предприниматель провела досуговое массовое мероприятие в Kids Moll 1 сентября.

Отметим, владелец Kids Moll - жительница Белгородской области. В суд ни нарушительница, ни её представитель не явились.